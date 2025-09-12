Трябва национална стратегия с визия поне до 2050 г., каза министърът на регионалното развитие и благоустройство Иванов Иванов





„Национална стратегия за стимулиране на малките населени места с визия и хоризонт поне до 2050-та година ще внесе яснота и предвидимост при бюджетното планиране. През последните години развитието им е лишено от системен подход, а конкретни проблеми и кризи се решават, без да има някаква последователност, дългосрочна визия и план за устойчиво развитие. Необходимо е да помислим в насока да не се работи на парче, а да се търси по-системен подход, включително и законодателен. Време е да се обединят усилия“. - Това заяви днес в Обзор министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов при откриването на първия национален форум “Предизвикателства и възможности за развитие на малките населени места и тяхната роля в местната власт в България“. Той се организира от Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България и е барометър за социалните, икономически и обществени нагласи, които оформят позициите, предизвикателствата и перспективите на местните власти в малките населени места- част от системата на местното самоуправление у нас.

Иван Иванов очерта финансовите възможности от компетентността на регионалното министерство за общините и в частност за малките населени места.

„Въпреки, че през настоящия програмен период подкрепата по линия на Програма за развитие на регионите 2021-2027, е насочена към 50-те градски общини в страната, финансиране по нея се предоставя и на по-малките населени места и селските общини – за здравна инфраструктура, енергийна ефективност на жилищни сгради, туризъм, индустриални зони, паркове, пътна инфраструктура и устойчива мобилност. Най-хубавото тук е, че европейските средства са безвъзмездни и не се товари държавния бюджет“, каза той. Министър Иванов посочи, че общинската инвестиционна програма и Планът за възстановяване и устойчивост предлагат още възможности за финансиране и декларира подкрепата на правителството за осигуряването на средства за малките населени места, тъй като, по думите му, те са гръбнакът на държавата.

За събитието в Обзор пристигна и вицепремиерът Атанас Зафиров, който изтъкна нова тенденция - завръщането на млади хора към по-малките населени места, в търсене на уют, спокойствие и традиции. „Именно към тях трябва да се обърне властта и да им създаде необходимите предпоставки да живеят добре, нормално, да създават семейства и бъдеще. Хората искат детски градини, здравеопазване и училища, за да могат да останат трайно в тези населени места“, каза заместник-министър председателят.

Според него, предприемането на тези стъпки ще обърне негативния тренд с обезлюдяването. Без значение е, каза той, политическата окраска на кметовете, по-важно е единната политика за развитието на регионите.

Зафиров подкрепи целта на форума - да се изведе по-отчетливо ролята на малките населени места в публичния дебат, да се формулират конкретни и приложими мерки за подобряване на живота и да се очертае пътна карта за тяхното развитие.

„Възможности има и то реални. Те могат да доведат до по-добро качество на живот, по-добра екологична среда, по-силна общност. Развитието на туризъм, биоземеделие, чисти технологии, занаяти могат да вдъхнат нов живот на малките населени места“, сподели зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов.

„Дълбоко вярвам, че бъдещето на България не е само в големите градове. То се коренни и в малките населени места и техният потенциал, който много често остава незабелязан, каза той. Якимов поясни още, че в момента се работи изключително активно по дигитализацията на микро, малкия и средния бизнес. И подчерта, че технологичният подем не е запазен само за големите и индустриални научни центрове.

„Затова насърчаваме местния бизнес да следи активно процедурите, които отключваме и да кандидатства по тях“, допълни той. Зам.-министърът обърна внимание върху предизвикателствата пред малките населени места – недостиг на работна ръка, липса на медицински, административни, образователни услуги. „Всичко това трябва да се промени и бъдещето им не трябва да бъде само предмет на форум, а наш споделен приоритет“, добави Якимов.

„Националното сдружение на кметовете на кметства в България обединява повече от една четвърт от населението на Република България, които заслужават достойни условия на живот и среда, в която да разгърнат своите възможности. Днес за първи път присъстват всички институции – от най-големите, до най-малките. И ще дадем пример как трябва да работим заедно, за да може с уверени стъпки да постигнем големи цели“, каза кметът на Обзор и председател на Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България Христо Янев, домакин на форума.

В рамките на четири тематични панела обсъжданията ще се съсредоточат върху дългосрочни подходи за устойчиво развитие чрез взаимосвързани решения, свързани с инфраструктурата, земеделието, икономиката, екологията, социалното развитие, дигитализацията и влиянието й върху и сигурността.