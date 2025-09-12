Мъж на 51 години е задържан за нападение, извършено над шофьори на линейки в Бургас, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – Бургас. Оттам уточниха, че мъжът е нападнал двама водачи на линейки, които се придвижвали по-бавно в района на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас поради извършвани ремонти.

Тъй като не е можел да премине, мъжът излязъл от автомобила си и извадил метална тръба, с която започнал да удря линейките. След това се качил в автомобила си и с няколко маневри продължил да блъска спешните автомобили със своята кола. Малко след това извадил газов пистолет и го насочил към шофьорите на линейките, посочиха от полицията.

Направил е опит да избяга, но е бил задържан в близост до болницата, уточниха още от ОД на МВР – Бургас.

Пред журналисти шофьорът на едната линейка - Климентин Милчев, разказа какво се е случило. Връщахме се от адрес и видяхме колегата, който беше спрял за вода. Доближих линейката до другата, за да му предам нещо, свързано с работата ни, нямаше и 2-3 секунди. В този момент зад втората линейка спря един автомобил, който започна да свири и да крещи, обясни Милчев. Той добави, че е доближил управляваната от него линейка до лекия автомобил, за да попита водача защо свири. Той започна да обижда и да псува, извади една тръба отвътре и започна да блъска по линейката, разказа Милчев. Според него мъжът е бил в неадекватно състояние, със зачервени очи.

Водачът започнал да блъска със своя автомобил двете линейки. Намесили са се очевидци, които опитали да извадят ключа от колата му, разказа Милчев. Той допълни, че шофьорът на лекия автомобил бръкнал в чантичката си и извадил пистолет, който заредил и насочил към хората, отправил и заплахи, че ще ги застреля. Шофьорът на линейката добави, че едно момче се е опитало да измъкне пистолета от ръцете на водача, но е паднало назад, а колата е минала през крака му. В резултат на това младежът е бил откаран в шокова зала.

Шофьорът на линейката също е бил прегледан в болницата, тъй като при сблъсъкът е пострадал пръстът му. /БТА/