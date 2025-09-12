Боен безпилотен летателен апарат изплува на повърхността на морето близо до Северния плаж в Бургас тази сутрин. Сигналът за необичайната находка е подаден от ранобудни посетители на Морската градина.



Веднага след получаване на сигнала на място пристигнаха няколко екипа на полицията, които отцепиха района. Служителите на реда предприеха мерки за обезопасяване и започнаха оглед на обекта.

По първоначална информация дронът е с неустановен произход. На корпуса му не са открити видими опознавателни знаци. Експерти от службите по сигурност вече работят по установяване на произхода и предназначението на безпилотния апарат.



Случаят предизвиква допълнителни въпроси на фона на засиленото геополитическо напрежение в региона. През последните месеци това е поредният подобен инцидент по Черноморието - на 12 август друг военен дрон беше открит на плаж "Хармани" в Созопол и впоследствие унищожен от специализиран екип на Военноморските сили.



Очаква се на терен да пристигнат военни специалисти, които да установят точния вид на дрона и да преценят дали представлява опасност. Едва след извършване на обстоен оглед ще се изясни как устройството е попаднало на плажа, който и днес е пълен с хора заради топлото време.