През юли Народното събрание прие промени в Наказателния кодекс за подобряване на закрилата на животните. Измененията бяха определени като историческа победа от защитници на правата на животните и дойдоха след масови протести в цялата страна против насилието над четириноги. Демонстрациите бяха породени от задържането през март на Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник, за които има доказателства, че са изтезавали и убили стотици животни за създаването на порнографско съдържание онлайн с цел финансова облага.

Адвокат Мариета Караджова отбелязва, че за първи път е станала свидетел на изключително единомислие сред политическите партии в парламента за необходимостта от законодателни промени във връзка със закрилата на животните. Една от тях е свързана с по-строги наказания за боевете с животни.

"Предвидено е в член 325а от Наказателния кодекс да се наказват престъпленията, които са свързани с организиране на боеве между животни. Преди няколко години аз бях автор на законопроекта, който повиши наказанието за този тип престъпления. Направихме го наказанието над 5 години, за да може това да се води тежко престъпление с цел в някакъв момент за него да се прилагат специални разузнавателни средства. Сега в момента сме свидетели вече на това, че тази промяна стана факт. Не просто престъплението е по-тежко наказуемо, но и за този тип престъпления ще се прилагат специални разузнавателни средства, което е изключително важно, защото тези престъпления се отличават с висока конспиративност. Те се извършват от едни престъпни групи, които пристигат с фургони с животни, със собствени лекари, с медицински лаборатории. Със страшно много средства разполагат и с висока конспиративност. Общуват си по разни канали – "Телеграм", "Сигнал", "УотсАп" и т.н., което прави невъзможно разкриването им реално, ако не се използват СРС.

Това е изключително важна победа. Лично бях отдала поне последните 3 години на борба това да се случи със съдействието на Главна дирекция "Национална полиция". Бях подкрепена много стабилно от СДВР, от изобщо цялото МВР и сега вече сме свидетели, че тази промяна е факт. И се надяваме, че най-после този вид престъпления ще започнат адекватно да се разследват и да се разкриват, защото до момента това беше проблемът на МВР, че няма как цялата тази конспиративност те да я открият и да я заобиколят.

Също така беше леко повишено и наказанието за организиране на такива боеве. От лица, които се занимават с дейност, свързана с животни професионално, като когато тези боеве се организират от организирани престъпни групи или представляват рецидив, наказанието вече е от 3 до 10 години. И глобата бе повишена значително. От 10 000 до 15 000 лева е към настоящия момент тази глоба. Това е самата промяна в Наказателния кодекс", разказа адвокатът.

Мариета Караджова обясни и защити необходимостта от използването на специални разузнавателни средства:

"Хората си представят, че когато се прилагат СРС-та, някои просто ги подслушва. Това всъщност не е така. Специалните разузнавателни средства подлежат на много сериозен режим на регулация. Има си много сериозна механика, която включва да се иска разрешение за определени периоди и това е един много контролиран процес, който всъщност за мен няма как да вреди. Може само да помага. За обществото, за гражданите всъщност всичко това е много добре, много полезно, много необходимо. Аз понякога споря с мои клиенти, които са извършили престъпления, които казват: "Ужасно е навсякъде ни записват, снимат ни скамери, има СРС-та". И аз като техен адвокат винаги им казвам, че всъщност за обществото това е полезно. И търсим интереса на обществото, а не техния личен", каза специалистът по наказателно право и допълни, че вече има осезателно завишаване при наказанията за проявена жестокост към животни.

"По-сериозни са проблемите, които засягат общата жестокост към животни, наказанията почти за всичко бяха завишени, като се включиха множество престъпления, които не бяха предвидени. Смея да твърдя, че в момента българското законодателство всъщност е законодателство, което има едни от най-високите наказания за престъпления срещу животни. Много адекватни, много добре написани проекти имаше и всички те станаха факт. Бяха обединени в тази промяна. Към настоящия момент жестокостта към животно, която представлява причиняване на дискомфорт, на болка или причиняване на смъртта на животното, която се наказваше доскоро до 4 години, вече се наказва с наказание от 1 до 5 години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 5000 лева.

Освен основното престъпление, разбира се, винаги ние имаме едни по-тежко наказуеми състави. В правото те са наричат квалифицирани състави и те са за по-тежките престъпления, които имат някакви особености, които ги квалифицират като по-тежки престъпления и по-тежко наказуеми съответно. Това също са престъпления, за които наказанията бяха повишени, а именно те вече се наказват с лишаване от свобода от 2 до 8 години и с глоба от 2000 до 10 000 лева. Тук влизат престъпленията, както и жестокостта срещу животни и причиняването на смърт на животно, които са извършени от хора, които професионално се занимават с дейности, свързани с животни. Това са ветеринарни лекари, гледачи в приюти, хора, които би трябвало да помагат на животните, а не да им вредят. Към тях законът проявява вече по-висока строгост и ги наказва доста по-сериозно от обикновените граждани", обясни юристът.

Използването на отрови също е включено в измененията.

"Нещо много важно. Наказват се вече по този състав жестокостта към животно и смъртта, причинена на животно чрез средства, опасни за животни или хора. Това е текст, който включва разпространението на отрови и на вещества, които могат да отровят животни. Това е изключително важен проблем, защото в България, колкото и да ни е тъжно, изключително много хора разхвърлят храна с пирони, храна с антифриз, всякакви такива неща и те вече ще подлежат на наказание между 2 и 8 години лишаване от свобода. Моят съвет е да се замислят сериозно дали искат да изтърпят такова сериозно наказание", подчерта адвокат Мариета Караджова.

"Разбира се, тук влизат престъпленията, при които смъртта или жестокостта е настъпила по особено мъчителен начин или с особена жестокост, когато е извършена на публично място или когато е извършена пред непълнолетни и малолетни лица. Нова промяна е, че така ще бъде наказвано и престъплението (по този текст 325б), извършено повторно. Т.е. когато имаме лице, което веднъж вече е извършило жестокост към животно и е причинило смъртта на животно, но не се е поправило и повторно го прави, то ще отговаря по този текст със завишени наказания или когато имаме заснемане на жестокостта срещу животно с цел разпространение. Тук законодателят е поискал да включи всички тези заснемания на кучешки боеве, собственици, които малтретират животните си и след това го разпространяват. Заради това те ще отговарят много по-сериозно", обясни адвокатът по наказателно право.

Протест срещу насилието на животни пред Съдебната палата в София на 23.03.2025 г.

Караджова разказа какви ще бъдат мерките, ако отново бъдат заловени хора, чиито престъпления са сходни с тези на Габриела Сашова и Красимир Георгиев.

"От 3 до 10 години лишаване от свобода и глоба от 5000 до 20 000 лева ще получават престъпниците, които действат по изпълнение на решение на организирана престъпна група или извършват рецидив, когато извършват престъпления. Т.е. те преди това три пъти са били осъждани за тежко престъпление, но не са прекратили дейността си и сега са извършили такова престъпление. Тук ще влязат престъпленията, извършени с користна цел, като престъплението, което много нашумя в град Перник, при което всички знаем, че двама граждани, мъж и жена, бяха измъчвали и огромно количество животни, за да заснемат страданията им и да ги продават в интернет на хора, които изпитват някаква сексуална възбуда от този тип неща. Това вече ще бъде наказуемо от 3 до 10 години. В настоящия момент тези конкретни престъпници биха могли да бъдат наказани по стария текст само до 6 години лишаване от свобода, но по новия вече престъплението се наказва изключително високо и законодателят гледа много сериозно на този тип деяния", посочи адвокатът.

Караджова разясни защо обаче Габриела Сашова и Красимир Георгиев няма да бъдат съдени в съответствие с новите законодателни мерки.

"Всеки гражданин носи отговорност по закона, който е действал, докато той е извършвал престъплението. Аз тук обаче искам да успокоя вашите слушатели, защото всъщност тези граждани, освен за жестокост към животните, която са извършили, ще отговарят за няколко други престъпления. Покрай ужасния повод се запознах с чудесните хора от КАЖИ, които са организацията, която е разкрила цялото това нещо, които много сериозно се борят за животните. От тях и от органите на полицията знам, че всъщност има извършени престъпления, свързани с пране на пари, престъпления, свързани с организирана престъпна група. Така че всъщност наказанията могат да достигнат до 10 години вече в зависимост от преценката на съда. В бъдеще просто всеки, който си помисли, че това е един добър бизнес и че би могъл безнаказано да измъчва и убива животни, трябва да има едно наум, че ще отговаря вече по тези изключително завишени правила", каза адвокат Караджова.

Адвокат Караджова обясни какво се предвижда за най-тежките случаи на жестокост.

"Имаме едно последно нещо, което е когато извършеното престъпление излиза извън всички тези критерии, които вече коментирах. То представлява особено тежък случай, който е по-тежък от всички изброени от мен състави. Престъплението ще може да бъде наказвано със затвор от 3 до 12 години лишаване от свобода", посочи юристът.

Според Караджова новите промени са с много положителна насока.

"Аз съм изключително доволна. Аз съм посветила над 3 години специално на промяната, която касаеше използването на специални разузнавателни средства, защото трябва да бъдем искрени - към момента в България може би са разследвания около 3 престъпления, свързани с боеве животни, които изобщо са стигнали някаква фаза на развитие и разкриване. Почти невъзможно е тези престъпления да се разследват. Сега в момента смятам, че когато сме осигурили похвата на МВР, те също ще го използват и ще започнат да работят по тази линия да разкриват. Аз мисля, че резултатът е много добър и смятам, че в момента ние имаме един изключително прогресивен текст в тази насока. Много така добре стоим и изобщо в законодателството на Европейския съюз.

Знам, че хората ужасно много се възмущават и биха искали наказанията да са още по-строги. Но искам само да напомня, че тук имаме един баланс между престъпления и наказания, че винаги ние гледаме какви са наказанията по другите престъпления, престъпленията срещу хора, доколко общественият интерес е засегнат, доколко представлява обществена опасност този тип престъпления. Аз мисля, че абсолютно сме достигнали възможните критерии за налагане на наказание. Оттук нататък предстои вече съдебната система и прокуратурата в частност да покажат, че имат желание да разследват тези престъпления, да работят. Мисля, че при тях има така активиране много сериозно. По тази линия много добре се работи напоследък с тях, много адекватно. МВР също доста адекватно започват да се държат. Има неща, които следва да се работят, трябва да се обучават служителите и на двете места, но мисля, че имаме прогрес и че този закон ще помогне за постигане на по-голяма справедливост", коментира специалистът.

Според адвокат Караджова новите мерки може да помогнат за превенция на подобен тип престъпления.

"Има много високо завишаване на наказанията, което ще доведе, надявам се, до много по-сериозна превенция, защото тук вече човек, който е тръгнал да извършват такова престъпление, трябва да се замисли много сериозно. Ще доведе до налагане на повече ефективни наказания, защото при толкова висока горна граница съда като орган ще преценява дали това лице да получи условна присъда, както беше масовият случай до момента или всъщност трябва да лежи в затвора, за да може да бъде поправено и да изтърпи наказанието, което му се полага", каза юристът.

За да бъдат максимално ефективни промените в Наказателния кодекс, обаче, всеки от нас трябва да бъде нащрек, като специалистът по наказателно право призова за подаване на сигнали.

"Всички ние като граждани трябва да бъдем изключително активни. В никакъв случай да не подминаваме, когато виждаме, че се извършва някакво престъпление. Не само свързано с животните, а каквото и да било престъпление. Трябва да се отгледаме едно гражданско самосъзнание, ако искаме да живеем в една хубава държава, да бъдем много активни, да съдействаме много на органите, да ги уведомяваме, защото те няма как сами да разберат, да ги преследваме, да ги заставяме да си вършат работата.

Също така искам да кажа, че ние разговаряхме много подробно с министър Георгиев, министърът на правосъдието, който има огромно желание да работи по тази линия. Няколко организации, които работят за защита на животните, му предложиха да вършат заедно работа, да обучават служители, включително американски служители от техните служби, които са доста сериозно подготвени, да направят обучение на български служители по линия на боеве с животни, на жестокост с животни, което мисля, че в крайна сметка ако се развие като проект, ще доведе до много добри резултати, до някаква промяна.

Важно е да отбележим, че едно нещо все още куца. Не успяваме да издействаме по някакъв начин да има специализиран орган - дали зоополиция, дали някаква агенция за защита на животните. Аз лично съм провеждала множество разговори с БАБХ с ръководството на БАБХ. Хората са претрупани с работа. Те имат изключително много ангажименти, свързани с епидемии по животни, с опазване на здравето на хората. Почти невъзможно им е да отделят капацитет, който да служи за жестокостта с животни. И ми се струва, че това е достатъчно значимо за обществото, за да бъде създаден някакъв чисто специализиран орган, който да работи в тази посока", каза адвокат Мариета Караджова.

Председателят на сдружение КАЖИ Петя Алтимирска също смята, че е необходим специализиран орган за защитата на правата на животните.

"Следваща крачка, която трябва да бъде направена в посока защита на животните, това е създаването на изцяло независим и нов орган за защита на животните, който трябва да акумулира в себе си и всички права, и отговорности, и компетентности, свързани със защита на животните. От превенцията до разследванията, до създаването на нови и нови законопроекти, до контрола и до, разбира се, вече работата с институциите, зоополиция и прокуратура. Не е амбициозно да кажа, че това ще бъде една от следващите крачки, които ще направят наистина много по-ефективна защитата на животните в България", посочи председателят на КАЖИ.

Петя Алтимирска също настоя за активност от страна на всички хора, които са загрижени за животните.

"Призив към хората в момента, които знаят, че има някакви промени и са много обезверени от работата на институциите, от работа на полиция, от 112, от прокуратура, от съседите си, ако щете. Просто подавайте сигнали, проследявайте ги и настоявайте тяхното разследване. Възможностите за разследване вече са много. Полицията има развързани ръце и по отношение на СРС-тата за жестоки престъпления, така че има много голяма вероятност и прокуратурата да докаже вече тези престъпления, и самата полиция също да разследва, но също и да има много по-справедливи наказания. Не говорим за условни присъди, а говорим наистина за ефективни наказания, които пък от друга страна ще са сигнал за всички престъпници към животни и хора, които по някакъв начин не уважават правото на животните за свобода на изразяване. Това нещо е много важно да се знае от всички хора, че ще има такива наказания, които ще бъдат изключително строги", посочи активистът.

Председателят на КАЖИ подозира, че можем да очакваме и следващи престъпления, сходни с тези на Габриела Сашова и Красимир Георгиев.

"Сигурни сме, че тези хора едва ли са единствените в България с такъв тип престъпления. Знаем, че следващите такива ще бъдат вече осъдени по новото законодателство. Апелът ни е наистина: подавайте сигнали. Бъдете още по-активни към жестокостта към животни", заяви Петя Алтимирска от КАЖИ.

Автор на снимката от протест в защита на животните: БГНЕС.