Пътници са били държани близо 3 часа на борда на самолет на "Райнеър" на Терминал 2 на летището в София заради проблем с полета, предаде Nova. Самолетът е трябвало да излети по обяд. Впоследствие пасажерите са били пуснати да излязат, но проблемът още не е разрешен.

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов заяви, че сигнал за случая е постъпил следобед и ситуацията се следи. По думите му е възникнала повреда в самолета.

"Машината не може да излети от София, но пътниците са били държани три часа вътре, което е недопустимо. Изглежда, че са опитвали да отстранят проблема на място, за да могат при успех да излетят веднага. Опитват се да изглеждат много точни, но това става за сметка на пътуващите", коментира той.

Караджов подчерта това не е просто арогантно отношение към пътниците, а фелдфебелско поведение. Той каза още, че едва два часа след задържането полета е било разрешено пътниците да влязат в останалите зони на летището, където могат да си купят храна и вода.

"Смятам, че "Райнеър" трябва сериозно да ревизира политиката си, защото човешкото отношение ни прави цивилизация, а не да свалят пътници заради един сантиметър разлика в багажа", заяви Гроздан Караджов.