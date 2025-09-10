56-годишен мъж се е удавил в морето край пост №1 на северния плаж в Приморско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал около 12:25 ч. на 9 септември.
Тялото му е откарано за аутопсия в УМБАЛ – Бургас.
По случая се води разследване.
