56-годишен мъж се е удавил в морето край пост №1 на северния плаж в Приморско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 12:25 ч. на 9 септември.

Тялото му е откарано за аутопсия в УМБАЛ – Бургас.

По случая се води разследване.