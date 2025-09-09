В Районно управление - Царево е получено съобщение, че в морето в района на «Боруна» под Морската градина на Царево е забелязано мъжко тяло. Констатирано е, че това е 23-годишен австрийски турист, пристигнал в България на 01.09.т.г. и отседнал в Царево. Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Същия ден, около 10.20 ч., в Районно управление – Несебър е получен сигнал за инцидент в района на централния плаж пред хотел «Синя перла» - в близост до пост № 6, при който в морето се удавил 63-годишен молдовски турист, пристигнал в България на 03.09.т.г. Тялото му е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

На 07.09.т.г. в района на плаж «Градина – юг», в близост до заведение «Ел Виенто», срещу спасителен пост №5, в морето се удавила 64-годишна жена от Ямбол. Тялото й е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.