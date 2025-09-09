„Няма да лъжа, момичетата ми връзват. Направо припадат, когато ме видят. Най-вече гимнастички ми се лепят, ама то е нормално – висок, натрениран…Все пак бяксьорче с гимнастички си ходи. Искам зарибявки и това е.“. С тази заявка влезе в риалити предаването „Ергенът – любов в рая“ бургазлията Валентин Петров. Той е сред новите попълнения в шоуто, в което млади мъже и жени са събрани с идеята да търсят любовта. „За какво ми е висше образование, умен съм толкова, колкото трябва.“, добави Валентин.

Валентин е на 22 години е и се занимава с моделство. Работи като наргелист и барман.

“Гледам да се навирам навсякъде. В този живот принципно трябва да си нахален, за да преуспееш. Например, ако ти откажат, не трябва да се отказваш. Трябва да си следваш мечтите…да успяваш Ако ти затворят вратата, влизаш през прозореца”, смята той.

Още с появата му в именито мнозинството от учасниците, го определиха като наперен и го отрязоха заради „диалекта“. Първата покана за индивидуална среща той отправи към провокативната Емили.