Фестивалът на смеха и комедията "Калата" и програмата посветена на 100 години от рождението на големия български актьор, родом от Бургас,Георги Калоянчев продължава с панорама с филмите му на 8 септември. Зрителите ще могат да видят два от емблематичните му филми, в които си партнира с друг велик бургазлия Апостолов Карамитев - "Любимец 13" и "Специалист по всичко". Част от програмата са и филмите "Езоп" и "Инспекторът и нощта". Тези четири филма публиката може да види в Културен дом НХК. Всички прожекции са при вход свободен.



Финалът на филмовата панорама ще бъде с прожекция на голям екран, разположен на плажа до Моста, където ще бъде излъчен "Бон шанс,инспекторе!“, криминален филм, черна комедия от 1983 година, по сценарий и режисура на Петър Донев. Оператор е Христо Тотев. Музиката във филма е композирана от Борис Карадимчев.



Панорама с филмите на Георги Калоянчев



12:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa „Любимец 13“ - (1958)

(игрален - комедия)

Режисьор: Владимир Янчев

Сценарий: Любен Попов



14:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa „Езоп“ - (1969)

(игрален – драма)

Режисьор: Рангел Вълчанов

Сценарий: Анжел Вагенщайн



16:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa „Специалист по всичко“ – (1962)

(игрален - комедия)

Режисьор: Петър Б.Василев

Сценарий: Павел Вежинов



18:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa „Инспекторът и нощта“ – (1963)

(игрален - мистерия)

Режисьор: Рангел Вълчанов

Сценарий: Богомил Райнов



20:00 ч. | Плажа под моста

Прожекция на филмa „Бон шанс, инспекторе!“ – (1983)

(игрален - криминален/черна комедия)

Сценарий и режисура: Петър Донев