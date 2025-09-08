Фестивалът на смеха и комедията "Калата" и програмата посветена на 100 години от рождението на големия български актьор, родом от Бургас,Георги Калоянчев продължава с панорама с филмите му на 8 септември. Зрителите ще могат да видят два от емблематичните му филми, в които си партнира с друг велик бургазлия Апостолов Карамитев - "Любимец 13" и "Специалист по всичко". Част от програмата са и филмите "Езоп" и "Инспекторът и нощта". Тези четири филма публиката може да види в Културен дом НХК. Всички прожекции са при вход свободен.
Финалът на филмовата панорама ще бъде с прожекция на голям екран, разположен на плажа до Моста, където ще бъде излъчен "Бон шанс,инспекторе!“, криминален филм, черна комедия от 1983 година, по сценарий и режисура на Петър Донев. Оператор е Христо Тотев. Музиката във филма е композирана от Борис Карадимчев.
Панорама с филмите на Георги Калоянчев
12:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa „Любимец 13“ - (1958)
(игрален - комедия)
Режисьор: Владимир Янчев
Сценарий: Любен Попов
14:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa „Езоп“ - (1969)
(игрален – драма)
Режисьор: Рангел Вълчанов
Сценарий: Анжел Вагенщайн
16:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa „Специалист по всичко“ – (1962)
(игрален - комедия)
Режисьор: Петър Б.Василев
Сценарий: Павел Вежинов
18:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa „Инспекторът и нощта“ – (1963)
(игрален - мистерия)
Режисьор: Рангел Вълчанов
Сценарий: Богомил Райнов
20:00 ч. | Плажа под моста
Прожекция на филмa „Бон шанс, инспекторе!“ – (1983)
(игрален - криминален/черна комедия)
Сценарий и режисура: Петър Донев
