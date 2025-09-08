Предстои задължителна смяна на топломери и водомери за топлата вода, като новите устройства са за сметка на потребителите, а те изобщо не са евтини, пише "Стандарт".

От 1 януари 2027 г. всички уреди за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – топломери и водомери за топла вода – трябва да бъдат с възможност за дистанционно отчитане.

Добрата новина

Добрата новина е, че много от абонатите на ТЕЦ вече имат топломери и водомери с дистанционно отчитане и за тях подмяната не важи. Останалите обаче имат една година, за да купят и поставят новите устройства.

Срокът е залегнал както в европейското, така и в националното законодателство. Така че, обратното броене започва. Клиентите, които не са спазили досега това изискване, имат малко повече от година за реакция.

Всички уреди ли подлежат на подмяна?

На този въпрос може да отговорят от фирмите за дялово разпределение. Те ще дадат информация дали уредите в жилището отговарят на новите изисквания. Ако е необходима подмяна, също те ще предложат подходящи варианти. Цените са различни.

Колко струват новите устройства?

Ултразвуков топломер с дистанционен отчет струва 396 лева, сочи сайтът на Топлофикация София ЕАД. Според него електронен водомер за отчитане на топла и студена вода излиза 132 лева.

Кога е най-подходящият момент за подмяна?

Най-подходящо е подмяната да се случи през неотоплителния сезон. Това улеснява достъпа до уредите и съкращава времето за монтаж. Добрата новина е, че много от домакинствата на ТЕЦ вече имат дистанционни уреди.

Уреди под наем

Някои от търговците за дялово разпределение предлагат наем на уредите. По този начин системата за дистанционно отчитане може да се инсталира без необходимост от първоначална инвестиция от страна на клиента. Това обаче е възможно единствено при дистанционна система за цялата сграда, което от 1 януари 2027 г. ще е задължително. Имайте предвид, че при този вариант търговецът дялово разпределение остава собственик на уредите срещу наем.

Какви са ползите

Уредите с дистанционно отчитане позволяват:

автоматично предаване на месечни данни към фирмата за дялово разпределение;

регулярно отчитане, без необходимост от достъп до жилището;

възможност за месечно следене на потреблението и по-добър контрол върху разходите.

Какво казва законът

Топломерите с дистанционно отчитане, като и подмяната на старите уреди без радио отчет, ще бъдат задължителни от 1 януари 2027 г. Това изискване е част от промените в Закона за енергетиката, приети през 2021 г., които хармонизират българското законодателство с европейските директиви и имат за цел да улеснят събирането и обработката на данни от топломери и водомери за топла вода.