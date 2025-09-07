Продължава битката с огнената стихия в Национален парк „Рила“.
Пожарът бушува повече от десет дни. Борбата с него е много трудна.
Очаква се и днес хеликоптер на ВВС да се включи в гасенето.
Изчезналият в Слънчев бряг 42-годишен румънски гражданин Стелиан Мику е открит в добро здравословно състояние на пътя Приморско – Бургас. …
Банда маскирани нападатели, въоръжени с мачете, намушкаха и убиха две момчета на 12 и 15 години при „ужасяващо“ нападение в австралийския гр…
900 са нарушителите за първите часове, откакто тол камерите вече засичат средната скорост, съобщи в „Тази неделя“ директорът на Националното…
Стомашните вируси, наричани още вирусни гастроентерити, са инфекции на храносмилателната система, причинени най-често от вируси като: норовирус (най-раз…
Минувач, който говори, чати или само гледа екрана на телефона или друго мобилно устройство, докато пресича на пешеходна пътека, получава 100 лева глоба.…
Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е североизточен, предимно слаб, …
Честваме паметта на преподобния Даниил Катунакийски и предпразненството на Рождество Богородично. Преподобният Даниил е е…
Посещението на лидера на БСП Атанас Зафиров на военния парад в Пекин разбуни духовете в българското политическо пространство. Градската д…
Чешки гражданин на 54 години е загинал при пътнотранспортно произшествие в Царево, станало около 16:00 часа в района на провлака между новия и стария гр…
