Броени дни преди официалния старт на новата учебна година в Бургас вървят усилени ремонтни дейности в няколко училища и детски градини. Целта е децата д…
В събота, 6 септември, синята и зелената зона за паркиране ще бъдат безплатни. В неделя и понеделник, паркирането в зелената зона ще бъде платено.
Бум на записвания за венчавки на острова през месец септември има тази година. Желаещите да си кажат "да" в романтична атмосфера на късчето земя сред въ…
16 студенти представиха реални бизнес проекти на финала на стажантската програма на Лидл България Осем студенти от шестото издание на стажантската пр…
Директорът на ОДМВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров е бил нападнат, докато е бил със семейството си. Това съобщи министърът …
Институтът за пътна безопасност настоява да се прекрати обществена поръчка от страна на Министерството на вътрешните работи (МВР), чрез която се предвиж…
Община Поморие възобновява инициативата за безплатен скрининг на населението. Профилактичната дейност стартира на 26.09.2025 г. в Медицински център…
Бургас, столицата на световната музика, отново ще посрещне едни от най-големите звезди в поп музиката! Организаторите на SPICE Music Fest…
За първи път в историята на българската демокрация централната власт ще се срещне с кметовете на кметства на Национален форум в Обзор. Значимото събитие…
Заради липсата на вагони в страната са спрени над 36 влака в три региона. Това обяви по време на блиц парламентарния контрол вицепремиерът и министър на…
