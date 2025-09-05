Бум на записвания за венчавки на острова през месец септември има тази година. Желаещите да си кажат "да" в романтична атмосфера на късчето земя сред вълните са много, съобщава Труд.

Бъдещите младоженци са българи, но има и една двойка от Полша, издадоха от управата на остров "Света Анастасия".

Тъй като септемврийското море е непредсказуемо, и много често връхлитат морски бури, за сватбите е подготвен резервен вариант.

Ако в заявения за венчавка ден, вълните са високи и катамаранът не може да стигне до "Света Анастасия", церемонията ще се извършва на борда му.

Това ще става на Морска гара, където акостират корабите, осъществяващи романтичното пътешествие. Вторият резервен вариант е, булката и младоженецът, заедно с гостите, да плават до рибарското селище Ченгене скеле. Там пристанището е "закътано" и дори при силно вълнение, няма проблем катамаранът да акостира.

Досега, най-куриозният случай на венчавка на острова, е регистриран преди няколко лета. Младоженецът с роднините си пристигнал на острова и точно тогава "хванало" голямо вълнение. Булката била на брега, на Морска гара в Бургас, но пак се намерило решение. Превозили я с катер до острова, за да се състои тържествената церемония.