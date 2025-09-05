За първи път в историята на българската демокрация централната власт ще се срещне с кметовете на кметства на Национален форум в Обзор. Значимото събитие се организира от Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България /НСККРБ/ в дните 12 и 13 септември 2025 г, под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

Така представителите на най-малката административна единица у нас – Кметството, ще имат възможност да дискутират пряко развитието на малките населени места с вицепремиер, министри и зам.-министри от МРРБ, Министерството на земеделието и храните, Министерството на вътрешните работи, Министерството на иновациите и растежа, Комисията за регулиране на съобщенията и др. На срещата ще присъстват и представители на всички нива на управление – народни представители, кметове на общини и населени места, областни управители, представители на институции, агенции и бизнеса.

Водещи експерти ще се включат в дискусията в четири панела, акцениращи върху предизвикателствата и възможностите пред малките населени места и тяхната роля в местното самоуправление. Форумът цели да открои значимостта на селата в общественото и икономическо развитие на страната и да начертае конкретни практически стъпки за устойчивото им развитие в ключови сектори като инфраструктура, земеделие, икономика, екология, социална политика, дигитализация и сигурност. Срещата в Обзор ще бъде пространство за споделяне на опит, търсене на общи решения и изграждане на диалог между колеги от всички краища на страната. Очаква се присъствието на български 250 кметове.