На 18 септември 2025 г. Бургас ще стане част от безпрецедентна европейска здравна инициатива, като предложи на своите граждани напълно безплатен ултразвуков скрининг за аневризма на коремната аорта. Тя се организира от Община Бургас и Сдружение „Югоизточен иновационен център по генетика и биотехнологии“, със съдействието на WINFOCUS (Световна организация за фокусирана ехография в спешни състояния).

На 18 септември 2025 г., между 09:00 и 18:00 часа, скринингът ще се провежда едновременно на няколко ключови места в Бургас, за да се осигури максимален достъп на гражданите – УМБАЛ-Бургас, „Сърце и мозък“, „Лайф Хоспитал“, „Бургасмед“, „Дева Мария“, ДКЦ 1, ДКЦ 2, МЦ 1 и МЦ 2. Той е напълно безплатен за хората.

Аневризмата на коремната аорта е болестно разширение на най-голямата артерия в тялото, което често протича безсимптомно. Внезапното й разкъсване е животозастрашаващо състояние с висок риск от фатален изход.

Ултразвуковото изследване е безопасно и бързо. Всеки преминал преглед ще получи ясни указания въз основа на резултата си, което ще му помогне да предприеме необходимите мерки. Скринингът е отворен за всеки желаещ, но е особено важен за групите с повишен риск. В тях попадат: мъже над 65 години, пушачи, хора с роднини, прекарали аневризма и такива с оплаквания като постоянна болка в корема, гърба или краката, усещане за пулсиране в корема, както и студена и лепкава кожа. Ако попадате в някоя от тези категории, не пропускайте тази възможност да проверите здравето си.