Българският талант Антони Йорданов бе официално представен като ново попълнение на испанския клуб UCAM Murcia. Младият футболист позира на стадиона с фланелката на своя нов отбор, с което постави начало на нов етап в кариерата си.

Йорданов, който е смятан за един от перспективните млади български играчи, ще има възможността да се развива в една от най-силните футболни школи в Испания. Привличането му в UCAM Murcia е знак за доверието, което испанският клуб гласува на качествата и потенциала му.

“Щастлив съм, че подписах с UCAM Murcia. Това е голяма стъпка за мен и съм готов да дам всичко от себе си за успехите на отбора,” сподели Антони Йорданов при представянето си.

UCAM Murcia е клуб, известен със силната си академия и с възможността да развива млади таланти, които получават шанс да се наложат в испанския футбол. Очакванията към Йорданов са големи, а неговата амбиция и трудолюбие ще бъдат ключови за интеграцията му в тима.

С трансфера в UCAM Murcia българският футбол получава нов повод за гордост, а феновете на Антони Йорданов ще следят с интерес изявите му в Испания.