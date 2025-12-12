Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва на гражданите да се информират за транспортната обстановка в Брюксел, поради предстоящи стачни действия. Това съобщиха от министерството на сайта си.

На 15 декември 2025 г. (понеделник) в Брюксел, Белгия, е планирано провеждането на обща стачка и демонстрация. Очаква се да бъде засегнато функционирането на обществения транспорт, училищата, детските градини и други услуги във Федерация Валония-Брюксел, посочват от МВнР.

Гражданите могат да се информират в реално време чрез електронните страници на Националната железопътна компания NMBS/SNCB и платформите за обществен транспорт: https://www.stib-mivb.be/home, https://www.delijn.be и https://www.letec.be/, а при възможност да се предвидят алтернативни начини за придвижване.

При необходимост от съдействие, българските граждани в Белгия могат да се обръщат към дипломатическото представителство в Брюксел на следните телефонни номера: +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66, +32 2 375 86 50, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +32 473 981 042. Сигнали може да се подават и на имейл адреси: Embassy.Brussels@mfa.bg и Consular.Brussels@mfa.bg.