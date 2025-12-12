За втора поредна година Община Бургас дава старт на Коледния турнир по футбол, който и тази година събира десетки любители на спорта в духа на празничната надпревара.

Срещите ще се проведат в спортен център DS SPORT, като първият мач е насрочен за 19 декември (петък) от 16:00 часа. Съботната програма стартира със среща в 9:00 и ще завърши с последния мач за деня, който е с начален час 17:20.

Жребият определи изключително интересни и оспорвани сблъсъци още в груповата фаза. В турнира участие ще вземат 13 отбора, разпределени в общо 4 групи — една група с четири отбора и три групи с по три отбора.

За финалния ден, който ще се състои в неделя, ще се класират първите два отбора от всяка група.

Тази година инициативата има и благотворителен характер, като цели да обедини спортната страст с подкрепа за значима кауза в навечерието на коледните празници, а именно да помогнем на Наско, който наскоро стана баща на прекрасно момиченце.

Наско бе диагностициран с клетъчна остра лимфобластна левкемия.

Лечението е продължително и скъпо, но вярата и добротата имат сила, която надвишава всичко.

Нека заедно дарим подкрепа на това младо семейство — на Наско, неговата съпруга и тяхното новородено момиченце.

Всеки малък жест е крачка към живот, към време, което този татко да прекара с детето си.

„Подкрепете Наско“:

Сметка в лева: BG49UBBS80021091745240

Сметка в евро: BG55UBBS81551435907409

Титуляр: Божидара Панговска – съпругата на Наско

Основание: Дарение за лечение на Наско

По време на турнира ще бъде разиграна на търг тениска на ПФК "Черно море" Варна, която е дарена лично от клуба и средствата от нейната продажба ще отидат за каузата: „Подкрепете Наско“.