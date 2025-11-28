Поскъпване на водата за битовите потребители с влизането ни в еврозоната от 1 януари 2026 г. подготвя Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Предложените от регулатора промени в цените на водата са в много широки граници - от намаление с 16,5 на сто, до повишение с 13,2%. Но в повечето градове водата ще поскъпне.

Обществено обсъждане на предложените от КЕВР цени ще бъде направено на 2 декември.

Най-голямо поскъпване на водата в Кърджали, предлага КЕВР. През 2026 г. цената на водата в града ще бъде 5,17 лв. за кубик, или 2,64 евро, което е увеличение с 13,2 на сто. На второ място по повишение на цените е Благоевград, където водата ще струва 3,61 лв. за кубик, или 1,85 евро. Това е увеличение с 11,7 на сто.

София е на трето място по предложено от КЕВР поскъпване на водата. Сега столичани плащат 3,69 лв. за кубик, а от началото на следващата година ще дават над 4 лв. за кубик, или 2,06 евро, което е увеличение с 9,3 на сто.

Оказва се, че в столицата поскъпването на водата е значително над инфлацията. В 10 от областите в страната КЕВР предлага поскъпване на водата над годишната инфлация, която според последните данни на НСИ е 5,3 на сто.

Доста съществено поскъпване на водата е планирано и в Русе (+8,9%), Враца (+8,4%), Велико Търново (+8,3) и Габрово (+8%).

В осем области в страната от КЕВР предлагат поевтиняване на водата. Най-голямо е планираното понижение на цената в Ямбол - с 16,5 на сто. Сега в Ямбол плащат 5,13 лв. за кубик вода, а през следващата година цената ще бъде 4,28 лв. или 2,19 евро за кубик. Съществено е предложеното поевтиняване на водата и в Сливен - с над 14 на сто. В останалите области понижението на цените е по-малко.

В София около 35% от клиентите на “Софийска вода” правят самоотчет на потреблението си, сами засичат водомера и подават данни на компанията, каза Борислав Георгиев, който е част от мениджмънта на дружеството. Компанията работи по внедряване на изкуствен интелект, така че подаването на данни при самоотчет да бъде изцяло автоматизирано, без човешка намеса.

В момента 52-53% от абонатите на дружеството плащат сметките си за вода в брой, а останалите използват банкови преводи. “Софийска вода” планира да въведе и антидрон защита за част от своите обекти, тоест да използва технология за заглушаване на дронове. За целта ще използва технология на стартираща българска фирма.