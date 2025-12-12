С дълбока скръб съобщаваме, че ни напусна г-н Кольо Бодуров – първият директор на ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас, човек с изключителен принос към образованието и развитието на училищната общност в нашия град.

Г-н Бодуров ръководи училището от неговото откриване на 15 септември 1988 г. до 1998 г. С мъдрост, отдаденост и неизчерпаемо търпение той постави основите на една устойчива, модерна и уважавана институция. За поколения ученици, родители и учители той остава пример за благородство, професионализъм и човечност.

Трудно е да се намерят думи, които да опишат личността му – човек, който умееше да вдъхновява, да подкрепя и да изгражда. Неговият принос към образованието и развитието на младите хора ще остане жив в паметта на всички, които са имали честта да работят или да се учат под негово ръководство.

Дълбок поклон пред светлата му памет.

Поклонението и погребението ще се състоят на

13 декември 2025 г. от 12:00 ч.

в Гробищен парк – Бургас.

От колектива на ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас

Кметът Димитър Николов също изказва своите съболезнования към близките, колегите и приятелите на Кольо Бодуров.

„С дълбока скръб научих за кончината на първия директор на ОУ „Елин Пелин“ – Бургас, човек отдал живота си на образованието, знанието и развитието на поколения бургаски деца.

Неговият принос към утвърждаването на училището като важна духовна и образователна институция ще остане завинаги част от историята на нашия град. С всеотдайност, мъдрост и човечност той създаде основите, върху които днес стотици ученици и учители градят успехи и традиции.

В този тъжен момент изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и всички, които имаха честта да работят и да се учат от него. Поклон пред паметта му.“