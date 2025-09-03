Министерството на земеделието и храните започва подготовката за изграждане на мрежа от наземни генератори със сребърен йодид за борба с градушките. Пилотната площадка ще бъде в в Карнобат, област Бургас, като предстои газовата инсталация да бъде одобрена от националните контролни институции и да служи като модел за следващите площадки.

Това стана ясно по време на среща на заместник-министър Иван Капитанов с представители на испанската противоградова защита, се посочва в публикация в официалната страница на земеделското министерство във Фейсбук.

През октомври ще бъдат проведени срещи с местните власти и земеделските организации за уточняване на конкретните позиции.

„Целта ни е да изградим модерна и надеждна система от наземни генератори за противоградова защита в райони, където няма възможност да се прилагат ракетният и самолетният способ. По този начин ще осигурим спокойствие на стопаните и ще гарантираме опазването на техния труд“, каза заместник-министър Капитанов.