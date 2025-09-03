В Национален рецитаторски конкурс, посветен на великия български поет Пейо Яворов, на 31.08 в гр. Поморие, бе наградена талантливата Полина Христова от Театрална школа "Детско царство" към ЦПЛР- Бургас с художествен ръководител Атанасия Петрова.

Вълнуващо, емоционално и зареждащо протече конкурсът с прекрасни изпълнители от всички възрасти.

Авторитетно жури в състав: Мария Станкулова, Пепа Николова и Янко Лозанов, избраха в първа възрастова група специалната награда от фондация "Яворов"- гр. Чирпан, да получи Поли.

Наградата включва палитра от флумастри, парична награда от 100 лв. и диплом.