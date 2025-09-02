Пациентка дари от сърце чаршафи, пликове и калъфки за нуждите на хората, които се лекуват в Комплексния онкологичен център в Бургас. По този начин тя изрази своето голямо "Благодаря" към екипа на КОЦ. Жестът е на Ира Колева Недялкова, която е реанимирана в Отделението по анестезиология и интензивно лечение и се лекува в Отделението по медицинска онкология. Тя трогна лекарите и целия медицински екип. Управителят на КОЦ-Бургас проф. д-р Христо Бозов изказа искрената си благодарност към Ира Недялкова. „Подобни жестове стоплят сърцата ни. Благодарим на пациентката, защото тук работят и се лекуват не само лекари и пациенти, а преди всичко хора със сърца.“, каза той.



