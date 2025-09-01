Районната прокуратура в Габрово наблюдава досъдебно производство за проявена жестокост към животно.

То е образувано по сигнал за публикуван в социалната мрежа видеоклип.

На него се вижда как момче удря в земята коте, с което е причинена смъртта на четириногото.

Престъплението е извършено на улицата в Севлиево през изминалата седмица.

До момента са разпитани установените четирима свидетели на случката. Действията по разследването продължават.

На този етап няма привлечен обвиняем, посочват от прокуратурата.