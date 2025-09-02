ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КОНЦЕРТ МУЗИКАЛНА ПИЕСА ЕВТЕРПА

Проект финансиран от Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС

по договор № BG-RRP-11.020-0139-C01.

В АРТ КОМПЛЕКС „АНЕЛ“ – СОЗОПОЛ

ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН,

СЪБИТИЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 07.09.2025 г. от 19.00 часа

СЦЕНА „ГЛАСЪТ НА ВЪЛНИТЕ“, с адрес ул. Виа Понтика № 145, м. Буджака, гр. Созопол

Имаме удоволствието да Ви поканим на един невероятен концерт с участието на виртуозните

изпълнители – ГЕОРГИ ЧЕРКИН, ИВАН ЯНЪКОВ и НИКОЛАЙ ХРИСТОВ.

На концерта за първи път пред публика ще бъде представена музикалната пиеса „Евтерпа“, композирана от ГЕОРГИ ЧЕРКИН И НИКОЛАЙ ХРИСТОВ. Очаквайте музика, създадена да докосне душите и сърцата!

По време на концерта ще прозвучат част от творбите на великите френските композитори – Морис Равел, Ерик Сати и Камий Сен Санс, както и съвременна френска поп музика.

За доброто озвучаване ще добринесат майсторските изпълнения на пианиста Георги Черкин, Николай Христов - виолончело, гост изпълнителя от Испания Даниел Понсела Монталбан - цигулка, световно известния пианист Иван Янъков, Десислава Христова - певица и със специалното участие на младите таланти Анна Петкова - пиано, Лора Алексиева - флейта, Боян Еленков - контрабас, Василена Пеев - виола, Калоян Обретенов – кларинет.

С любезното съдействие на АРТХОТЕЛ „АНЕЛ“ –

град Созопол, телефон +359 885 00 11 66

ОРГАНИЗАТОР – ФОНД ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА „АНГЕЛ СИМЕОНОВ“

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „ФОНД ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА - АНГЕЛ СИМЕОНОВ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Национален фонд „Култура“. Проект "Музикална пиеса "Евтерпа"", договор № BG-RRP-11.020-0139-C01.