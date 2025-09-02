ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КОНЦЕРТ МУЗИКАЛНА ПИЕСА ЕВТЕРПА
Проект финансиран от Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС
по договор № BG-RRP-11.020-0139-C01.
В АРТ КОМПЛЕКС „АНЕЛ“ – СОЗОПОЛ
ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН,
СЪБИТИЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 07.09.2025 г. от 19.00 часа
СЦЕНА „ГЛАСЪТ НА ВЪЛНИТЕ“, с адрес ул. Виа Понтика № 145, м. Буджака, гр. Созопол
Имаме удоволствието да Ви поканим на един невероятен концерт с участието на виртуозните
изпълнители – ГЕОРГИ ЧЕРКИН, ИВАН ЯНЪКОВ и НИКОЛАЙ ХРИСТОВ.
На концерта за първи път пред публика ще бъде представена музикалната пиеса „Евтерпа“, композирана от ГЕОРГИ ЧЕРКИН И НИКОЛАЙ ХРИСТОВ. Очаквайте музика, създадена да докосне душите и сърцата!
По време на концерта ще прозвучат част от творбите на великите френските композитори – Морис Равел, Ерик Сати и Камий Сен Санс, както и съвременна френска поп музика.
За доброто озвучаване ще добринесат майсторските изпълнения на пианиста Георги Черкин, Николай Христов - виолончело, гост изпълнителя от Испания Даниел Понсела Монталбан - цигулка, световно известния пианист Иван Янъков, Десислава Христова - певица и със специалното участие на младите таланти Анна Петкова - пиано, Лора Алексиева - флейта, Боян Еленков - контрабас, Василена Пеев - виола, Калоян Обретенов – кларинет.
С любезното съдействие на АРТХОТЕЛ „АНЕЛ“ –
град Созопол, телефон +359 885 00 11 66
ОРГАНИЗАТОР – ФОНД ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА „АНГЕЛ СИМЕОНОВ“
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „ФОНД ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА - АНГЕЛ СИМЕОНОВ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Национален фонд „Култура“. Проект "Музикална пиеса "Евтерпа"", договор № BG-RRP-11.020-0139-C01.
