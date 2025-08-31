Лятото на 2025 г. ще остане в историята като едно от най-безводните у нас - валежите през сезона са били под 50% от обичайните количества. Това коментира климатологът Симеон Матев в ефира на БТВ.

По думите му проблемът не е единствено в климатичните аномалии, а и в начина, по който се управляват водните ресурси. "Не става дума само за остарялата водопреносна мрежа - водата масово се краде. Въпрос е и на манталитет - вместо за поливане и миене да използваме вода от кладенци и сондажи, се харчи питейна вода", посочи той.

Най-тежка остава ситуацията в Плевенско, където жителите вече седмици наред се сблъскват с режим на водата. "Валежите в края на август няма как да компенсират дефицита и да върнат нормалното водоподаване в региона", уточни Матев.

Климатологът припомни, че с края на август приключва климатичното лято и от 1 септември започва климатичната есен. Това обаче не означава автоматично захлаждане. "През юли имаше 2-3 екстремни горещи периода, в които температурите достигнаха рекордни стойности - в Монтана беше отчетен максимум от 43,5 градуса. Въпреки това сезонът не е най-горещият. 2024 г. остава най-топлото лято, а 2012 г. - второто по аномалия", посочи той.

Според Матев, настоящото лято все пак влиза в топ 3 по жега и суша. Очакванията са за по-съществени валежи едва през ноември и декември.