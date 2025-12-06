Днес сме на място при началото на р. Ропотамо, където вследствие на обилните валежи реката е силно пълноводна, а устоите на моста са подложени на сериозно натоварване. Това съобщи кметът на община Приморско Иван Гайков преди минути.

„Заедно с началника на РУ – Приморско г-н Колев, началника на ПБЗН – Приморско г-н Илиев и екипи на общината следим денонощно ситуацията, както покачването, така и евентуалното спадане на водата.

Към момента няма непосредствена опасност за хората и имотите.

Всички институции са в пълна готовност при нужда да бъде извършена евакуация или оказана помощ на всеки жител в нужда.

Надяваме се валежите да отслабнат и нивото на реката постепенно да се нормализира. До тогава – оставаме на място и продължаваме да наблюдаваме обстановката“, добави той.