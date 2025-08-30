На 30 август Православната църква почита паметта на Цариградския патриарх Св. Александър.

Св. Александър живял в царуването на Константин Велики. Участвал е в Първия вселенски събор вместо престарелия и болен патриарх Митрофан, след чиято смърт бил възведен в сан патриарх и управлявал Цариградската църква от 325 до 340 г. Той бил ревностен защитник на вярата и паството си от коварството на еретици и езичници.

Веднъж, както свидетелства историкът Созомен, езическите философи поискали да встъпят в спор за вярата с православния епископ. Александър се обърнал към оня, който бил избран за състезанието, и с твърдост му казал: "В името на Господа Иисуса Христа заповядвам ти да мълчиш!" И философът веднага онемял. Това чудо обърнало самия философ и мнозина други към Христовата вяра.

Св. Александър починал на 98-годишна възраст през 340 година.

На 30 август празнуват всички, които носят имената Александър - означава мъжествен, защитник на мъжете, Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо и Сашка.