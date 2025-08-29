Честният и Свещен пояс на Пресвета Богородица – единствената реликва, съхранена от земния живот на Божията Майка до днес ще бъде изложен за поклонение и благословение в Бургас от 14 до 17 септември. Светинята пристига по покана на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и с благословението на Негово Високопреосвещенство Димитриадския митрополит Игнатий от Гръцката православна църква. Тя пази в манастира „Панагия Като Ксеня“ в гр. Волос, Гърция, и ще бъде донесена в България от Геронтиса Нимфодора, игумения на светата обител.

Тържественото посрещане на св. Пояс ще бъде от 18.00 часа на 14 септември пред катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“. Церемонията ще бъде последвана от литийно шествие по ул. „Александровска“ и ул. „Успенска“ до храм „Св. Богородица“, където ще бъде отслужена Архиерейска празнична вечерня.

В дните 14–17 септември Честният Пояс ще остане в храм „Св. Богородица“.

И тук храмът ще бъде денонощно отворен за поклонение и молитва, за да може всеки да прибегне към закрилата на Божията Майка.