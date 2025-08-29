Пътниците от влака Бургас – София, който дерайлира тази сутрин малко след гара Калитиново в посока Стара Загора, се извозват с автобуси. Това съобщиха за БТА от БДЖ. Оттам допълниха, че в превозното средство са пътували 81 пътници.

От мястото на инцидента до жп гара Калитиново пътниците са превозени с микробуси, съобщиха от БДЖ. На гара Калитиново бяха осигурени два автобуса, които вече превозват пътниците към гара Пловдив. Оттам те ще продължат за София с влак по направлението. Ще бъде осигурена връзка с влак № 1622 от Пловдив, който заминава в 13:25 часа.

Движението на пътническите влакове в участъка Стара Загора – Калитиново се осъществява с намалена скорост само по единия път, откъдето е осигурена пропускателна способност. Движението на товарните влакове ще бъде преустановено до изтегляне на дерайлиралия вагон.

На всички пътници е раздадена вода. На място са екипи на железопътния превозвач и на НКЖИ, които оказват съдействие и предоставят информация, посочиха също от БДЖ.

Пред БТА Младен Кирилов, който е пътувал във влака, разказа, че е станал свидетел „как локомотивът се е откъснал", влакът след него се е влачил и се е вдигнал прахоляк. Той обясни, че благодарение на това, че е бивш пожарникар, е запазил самообладание и се е хванал за дръжката. „Всичко е наред, хората реагираха бързо и няма пострадали“, каза Кирилов.

Пътническият влак от Бургас за София дерайлира тази сутрин на около 300-400 метра след село Калитиново в посока Стара Загора. Сигнал за инцидента е получен в 9:16 часа. По първоначална информация от релсите е излязъл само първият вагон. Композицията не се е обърнала.

Движението в участъка временно е преустановено, като за пътниците от всички засегнати влакове, ще бъде осигурен алтернативен транспорт, съобщиха от Министерството на транспорта. Оттам допълват, че на място са изпратени аварийни екипи, които работят по възстановяване на движението и осигуряване на безопасността.

Причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи, а инспектори от Районна железопътна инспекция – Пловдив също пътуват към гара Калитиново.