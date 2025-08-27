За трета поредна година през първата седмица на месец септември Бургас ще бъде домакин на международната Академия за морски възобновяеми енергийни източници (MREA 2025).

Събитието се организира от Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с бургаския филиал на университета и Британското посолство в България. OMV Petrom финансира и осигурява безплатно участие за студенти, докторанти и млади изследователи в Академията. Местата са ограничени, а срокът за регистрация е до 28 август 2025 г. на https://mreacademy-feba.com/#register. Работният език е английски.

Програмата ще събере водещи професионалисти, изследователи и експерти от цяла Европа, които ще представят последните иновации и технологични постижения в морските възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и нисковъглеродните енергийни технологии.

Сред темите на Академията са изграждане на плаващи офшорни вятърни паркове, ролята на електрификацията за енергийния преход, регулиране и финансиране на офшорни проекти, производство на водород и амоняк от морски ВЕИ, логистика и операции в офшорната индустрия, оценка на екологичните въздействия, управление на рисковете и сценарни анализи за България.

Лектори включват Andrew Stormonth-Darling (ORE Catapult), Simon Price (CRU), Mariya Trifonova (Софийски университет), Muhammad Usman Siddiqi (Университет на Бат), Gavin McBride (Enerview Solutions), Ine Moulert (Фламански морски институт), Jørgen Nellemose (Perpetuum Energy) и Maria Cobacho Calvo (Университет на Барселона), както и представители на БАН, община Бургас, университети на Утрех и Ротердам.

Академията ще се проведе в Конгресния център на Морска гара – Бургас от 1 до 5 септември 2025 г. и се очаква силно международно участие от Румъния, Турция, Франция и Великобритания. MREA предоставя уникална възможност на българските участници да обменят знания с водещи експерти и да създадат международни контакти в бързо развиващата се индустрия на морските възобновяеми енергийни източници. Програмата на академията и лекорите са представени на сайта www. mreacademy-feba.com.