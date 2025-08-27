Това във всички случаи е едра котка. Опашката й е типична за леопардите.

Това обяви пред нова Ивайло Станков, директор на зоопарка в Ловеч, по повод последните кадри на пантерата, заснети край Тутракан. По думите му има малък шанс опасният хищник да бъде заловен.

Черният леопард, който през юни властите издирваха в Шуменското плато, бе забелязан отново – този път в района между силистренските селата Богданци и Търновци.

Заради опасността бе сформиран щаб за издирване на животното. Областният управител на Силистра Илиян Великов потвърди, че има подаден сигнал за пантерата.

"Местни ловци разкриват че в района има много сърни и елени. което би привлякло един хищник, който търси плячка.

За мен не е изненада. Това животно е доста отдавна навън. Изключително добре се адаптира в нашите условия. Обикаля около населената места. Естествено е, че ще ходи на места, където има плячка.

Може би много пъти е било в близост до населени места, но едва сега е забелязано отново. Не мисля, че е опасно близо до селата - то обикаля големи територии, защото няма естествени врагове. Никакъв проблем е да измине 100-тина километра, колкото е от Шумен до Тутракан - може да ги мине за една нощ", посочи Станков.

Два начина за залавяне

"Има една бариера за това животно и за нас, важното е да не се навлиза в неговата територия, защото не се знае как ще реагира, ако се почувства заплашено - дали ще избяга, или ще нападне.

Има само два начина да бъде заловено. Живозалавящ капан с жива примамка или с кучета на гонка - но при всички случаи трябва да бъде локализирано. На места, където минават автомобили няма как да стане - шумът и миризмната на миризми го прогонват. Вероятността на такова място да се залови при струпване на много коли е нулева", категоричен е експертът.

Очаква се до края на деня от свормирания кризисен щаб да обявят какви мерки ще се предприемат по залавянето на хищника.