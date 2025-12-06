Конкурсът за песен на Евровизия е изправен пред потенциален бюджетни ограничения, след като Испания, Нидерландия, Ирландия и Словения заявиха, че ще се оттеглят от състезанието догодина в знак на протест срещу участието на Израел.

Планираният бойкот доведе до кулминация на спор, който засенчи последните две състезания, и последва заплахи от страна на четирите страни, че ще се оттеглят, ако организаторът не изключи Израел заради войната му в Газа.

Оттеглянето на Испания, един от петте най-големи поддръжници на конкурса и две от най-богатите страни в Европа, повдига перспективата за по-малко приходи от спонсорство и зрители за екстравагантното събитие, което привлича милиони зрители по целия свят.

Австрия ще бъде домакин на следващото издание през май, а националната телевизия ORF заяви, че липсата на четирите страни ще се усети, но няма да попречи на успешното шоу.

"Като цяло, разбира се, би било финансова тежест, ако няколко държави не участват, но ние вече бяхме взели това предвид", каза ръководителят на ORF Роланд Вайсман .

Членовете на организатора на конкурса, Европейския съюз за радио и телевизия, в четвъртък се противопоставиха на призивите на критиците за гласуване относно участието на Израел, като вместо това приеха нови правила, насочени към обезкуражаване на правителствата да влияят на състезанието.

"Няма победители тук, независимо дали Израел е вътре или извън, цялото нещо сега изглежда малко токсично", каза експертът по Евровизия Пол Джордан, който отбеляза, че напускането ще се отрази на бюджета и зрителската аудитория.

Победителката на Евровизия от Израел през 1998 г., Дана Интернешънъл, определи бойкота за обиден. "Не наказваш цяла държава, защото не си съгласен политически с нейното правителство", заяви тя.

Според уебсайта на Евровизия, конкурсът се финансира предимно от дарения от телевизионни оператори, водещи, както и от спонсорство и приходи от събитието. Не се разкриват подробности за това колко плаща всяка държава.

Вноските идват от около 40 участващи радио и телевизионни оператори, и се разпределят на принципа, че най-богатият поема най-голямата тежест. Това включва и вноска от приемащия радио- и телевизионен оператор, която обикновено е между 10 и 20 милиона евро.

Градът домакин също допринася, подкрепен от приходи от спонсорство, продажба на билети, телегласуване и мърчандайз.

Около 5,8 милиона зрители в Испания са гледали Евровизия 2025, съобщи испанският оператор RTVE. В Нидерландия средно 3,4 милиона души са гледали "Евровизия 2025", съобщи AvroTros. И двете организации отказаха да предоставят подробности за финансовите си вноски.

Ирландският телевизионен оператор RTE заяви, че е платил годишна такса на EBU за участие в конкурса през 2025 г. в размер на 100 270 евро.

Директорът на конкурса Мартин Грийн заяви, че Евровизия е финансово осигурена и че всяка загуба на публика може да бъде компенсирана от завръщането на България, Румъния и Молдова догодина.

Въпреки това, общото население на четирите протестиращи държави е повече от 2 1/2 пъти по-голямо от това на трите завърнали се държави. А общото им икономическо производство е многократно по-голямо.