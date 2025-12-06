Хиляди бургазлии изпълниха площад „Тройката“ и централните улици на града тази вечер, когато се състоя кулминацията на тържествата за Никулден. Бургазлии обичат да празнуват заедно този ден и всяка година го превръщат в експлозия на емоции и настроение. Тази вечер хиляди хора участваха в „запалзването“ на светлините на Коледната елха. За настроението се погрижи един от обичаните бургазлии Рафи Бохосян.

Кметът Димитър Николов, новите почетни граждани Димо Колибаров, Руси Чанев и Димитър Рачков, както и Китодар Тодоров, Владо Михайлов също излязоха на сцената и поздравиха бургазлии.

"Днес е прекрасен ден - празникът на Бургас. Има нещо, което ни свързва всички – любовта към нашия град. Не угасва тази любов. Градът ни е прекрасен. Нека всички бургазлии да го пазим и обичаме, защото той се развива. Аплодисменти за всички млади хора на Бургас. Тази година имаме рекорден брой деца в градини, училища и университети. Моля се догодина да продължим по същия начин, защото, колкото е по-млад нашият град, има толкова по-голямо бъдеще и перспектива.+, каза кметът Димитър Николов.