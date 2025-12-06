Представете си първото утро на 2026 година. Навън е студено, намирате се на някоя автогара, чакате влак или просто сте дежурни нощна смяна в болницата. Единственото, за което мечтаете, е чаша топло кафе от автомата в коридора. Бъркате в джоба си, вадите монета, но машината остава "ням свидетел" на желанието ви. Този сценарий е напълно реален и за съжаление - доста вероятен. Докато банките и големите търговски вериги отдавна се готвят за дигитална трансформация, един огромен сектор, разчитащ изцяло на "железни" пари, е изправен пред истински логистичен кошмар.

В България оперират над 30 хиляди вендинг автомата за храни и напитки. За разлика от касиерката в магазина, която може просто да приеме еврото и да ви върне ресто в левове, машината няма интелект да импровизира. Тя се подчинява на хардуер. Проблемът, пред който са изправени собствениците на тези автомати, е чисто физически. За да започне едно такова устройство да работи с новата валута, трябва да се смени целият монетен механизъм и често да се препрограмира софтуерът на фискалното устройство.

Тук се появява един своеобразен "Параграф 22". Според настоящите законови изисквания, машините не могат да бъдат пренастроени да работят с евро преди официалната дата на влизане в еврозоната - 1 януари. Технически обаче е абсолютно невъзможно техниците да обиколят всички 30 000 точки в страната в рамките на една единствена новогодишна нощ, за да сменят частите. Точно заради тази физическа невъзможност, от Българската вендинг асоциация настояват за "глътка въздух" - отсрочка от един месец след въвеждането на еврото, в която да имат право да пренастроят устройствата поетапно.

Ако гласът на бранша не бъде чут, съществува сериозен риск машините просто да бъдат изключени в първите дни на годината. Това ще удари най-вече хората в малките населени места и ключови обществени сгради, където често алтернатива за закупуване на вода, вафла или топла напитка просто липсва. Освен логистиката, бизнесът е притиснат и финансово, тъй като преоборудването струва минимум 100 лева на машина, но още по-голямата болка идва от математиката на дребните суми.

Когато купуваме нещо скъпо, закръглянето при превалутирането не се усеща толкова, но при кафето всяка стотинка е от значение. Автоматите обикновено работят със стъпка от 5 или 10 стотинки, респективно евроцента. От бранша дават прост пример - ако един продукт днес струва 80 стотинки, при точното превалутиране той става приблизително 41 евроцента. Машината обаче не работи с 1 цент. Тя иска 40 или 45. Ако цената се свали на 40 цента, тези "изгубени" при закръглянето части от стотинката изяждат цялата печалба на търговеца при големите обороти. Ако пък се качи на 45 - потребителят ще се почувства ощетен, въпреки че търговците нямат право на спекулативно вдигане на цените.

Докато уличните кафе-автомати са в затруднение, други сектори вече са намерили решение, елиминирайки монетите изцяло. Добър пример са летищата във Варна и Бургас, където заплащането на таксите за паркинг вече е възможно чрез банкови карти директно на паркоматите. Тази дигитализация прави прехода към еврото напълно незабележим за клиента, тъй като системата просто изтегля сумата от картата, без значение в каква валута е сметката. За съжаление, масовите вендинг машини в страната все още твърде рядко разполагат с ПОС-терминали.

И ако преходът на вендинг индустрията изглежда сложен, то вашият личен преход може да бъде доста по-лесен, стига да не чакате последния момент. Всички онези буркани и касички със "жълти стотинки", които събираме с години, скоро ще станат ненужни. Експертите съветват да не чакате 2026 година, а да постъпите разумно и да ги похарчите или дарите за благотворителност още до края на декември. Ако все пак осъмнете с торба монети през януари, имайте предвид, че търговците не са длъжни да приемат повече от 50 броя монети при едно плащане.

Вариант остава и обмяната в БНБ, но и там има уловка - ако сте си направили труда да ги сортирате по номинал, такса няма. Занесете ли обаче "насипно" голямо количество едри стотинки над определена сума, услугата може да ви струва пари. Така че, докато чакаме решението за съдбата на сутрешното кафе от автомата, най-добре е да преброим стотинките си още днес.