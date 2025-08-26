С 33 гласа За Общинският съвет в Бургас реши днес да продаде терена под Районния универсален магазин (РУМ) „Велека“ в комплекс „Изгрев“ за 5 881 366,47 лв.). Теренът с площ от 4439-те кв.метра ще бъде придобит от потребителската кооперация НАРКООП, която притежава сградата.

РУМ „Велека“ е открит през далечната 1982 г. и е един от знаковите търговски обекти в Бургас. Търговският обект в момента е в лошо състояние, а според плановете са там да се издига девет етажна многофункционална сграда.

Решението за това бе взето след бурни дебати. Шефът на дирекция „Общинска собственост“ Живко Димитров заяви, че подобни имоти не носят активи на Общината, а продажбата им е „най-удачното решение в момента“. Според съветниците Стоян Царев и Иван Иванов в този случай, Бургас ще загуби стратегически терен. „Няма икономическо обяснение да държим един мъртъв актив, от който могат да влязат средства в общинския бюджет, за да финансираме детски градини, паркинги и инфраструктура. В момента дори данъци не вземаме“, контрира зам.-кметът по бюджет и финанси Станимир Апостолов. По предложение на Георги Кузманов от групата КОД-Български възход-Граждани на общината, първоначално определената цена от 5.81 млн. лева беше завишена с допълнителни 50 евро на кв.м. Така сумата достигна близо 5.9 млн. лв. без ДДС.