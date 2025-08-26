От "Пирогов" дадоха последна информация за състоянието на 4-годишният Марти, който бе блъснат заедно с майка си от АТВ в "Слънчев бряг".





"Направен е скенер, на който се потвърждава, че водещата причина е тежка черепно-мозъчна травма. Състоянието му отговаря на тази диагноза, той е в кома, не е контактен, не издава звуци, но е със спонтанно дишане. Следваме плана за консервативно лечение. Правим всичко възможно, имали сме много такива деца, никой не може да даде прогноза", каза д-р Христо Пседерски от "Пирогов".

Той допълни, че предстои да се извършат още изследвания, ще бъдат направени и консултации с лекари от други болници.

Припомняме, че в понеделник момчето беше транспортирано с медицински хеликоптер от Бургас в София. Въздушната линейка кацна на площадката на болница "Св. Екатерина". След това бе транспортиран до "Пирогов".