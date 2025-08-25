58-годишен мъж получи фрактура на черепа и счупен шиен прешллен, след като скочи в морето в Приморско. Сигналът за инцидента е получен на 24.08.т.г. около 16.00 ч. в Районно управление – Приморско. Мъжът, който е от Бухово скочил във водата в района на Южния плаж в града, в близост до заведение «Луксор». Ударил си главата в дъното и изпаднал в безсъзнание. Изваден е бил от водата и му е била оказана първа долекарска помощ, като с фрактура на черепа и счупен шиен прешлен, е настанен за лечение в болница «Сърце и мозък».