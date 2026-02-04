Държавният глава Илияна Йотова продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.
На 10 февруари, вторник, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:
- От 10:00 часа – представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи";
- От 11:30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ;
- От 13:00 часа – представители на парламентарната група на "Величие".
Припомняме, че на 3 януари държавният глава се срещна с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Днес Йотова проведе консултации с "ДПС-Ново начало", "БСП - Обединена левица" и "Има такъв народ". Парламентарната група на „Възраждане“ също беше поканена, но отказа да участва.
От имената в т.нар. "домова книга" Андрей Гюров (подуправител на Българска народна банка), Мария Филипова (заместник-омбудсман), Димитър Главчев (председател на Сметна палата), Маргарита Николова (заместник-председател на Сметната палата) и Силвия Къдрева (заместник-председател на Сметната палата) заявиха готовност да поемат поста. Това стана по време на личните им срещи с Йотова на "Дондуков" 2.
