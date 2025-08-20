"Само се чу за стотни от секундата – так-так и се скъсаха двата колана. От коланите, които трябваше да го държат, се виждаха някакви конци отдолу – разплетен, скъсан. Той въобще не се задържа горе. Първо се къса единият, за стотни от секундата се къса и вторият и той полита и пада. И никой не прави нищо долу…".

Думите са на Мария Данева, майката на 8-годишното момченце от Разлог, което загина по кошмарен начин по време на парасейлинг с парашут в Несебър.

Ден след тежкия инцидент стана ясно, че нито една институция в държавата не контролира напълно този вид съоръжения.

Жената разказа пред bTV, че е направила опит да се откопчае, за да падне при детето си в морето, но не успяла.

"Беше сам долу и никой нищо не правеше. И лодката стоя, стоя, стоя... А мен ме държат във въздуха. И аз крещя отгоре и нищо не мога да направя. И лодката тръгна в обратната посока. Тя не знаеше къде е детето".

По думите ѝ, впоследствие дошъл джет, който взел сина ѝ, но тя продължавала да стои с парашута горе.

"След като ме свалиха, исках да ме закарат там, или поне да звъннат, за да могат да знам какво е състоянието на детето. Лекарката, която беше на плажа, се опита да направи всичко възможно. Аз стоях при нея през цялото време с каквото мога да помагам, докато дойде линейката, защото тя доста закъсня. После казах, че трябва да дойде друга линейка, която е реанимационната линейка, закъснява още повече", обясни още майката.

Мария Данева бе категорична, че никой от аткракциона не се е представил с име пред нея, нито се е разписвала за провеждан инструктаж преди да се качат на парашута.

"По принцип аз съм видяла в сайта, че е подходящо, че е безопасно за деца над 3 години. За едно преживяване, при което съм решила, че той вече на 8 и може да се качи. Че е голям, достатъчно голям, след като е разрешено на деца от 3 години. Моето дете го няма. Какво е справедливост? Никой не може да ми го върне. Просто искам да се знае това, което се е случило", завърши разказа си майката на детето.