България не може да забрани износ на гориво – това е незаконно.

Това заяви пред БНР Никола Янков - бивш зам.-министър на икономиката и бивш представител на България в "Лукойл".

"Обявените действия изглеждат странно. Те няма да доведат до нещо конкретно, което да подобри сигурността на снабдяването с горива в България. България, като част от ЕС, не може да забрани износ на каквото и да било – нито на зелени чорапи, нито на ягоди, нито на горива. Това е незаконно. Който иска да го оспори, ще го събори веднага в който иска съд – и в България, и в Европа. Това са по-скоро пиар упражнения, за да се успокояват хората. Второто е някакъв опит за залитане към силите за сигурност – МВР, армия, хора с пистолети охраняват нещо, пазят. Не това е проблемът. Няма някаква заплаха за физическата сигурност на съоръженията на "Лукойл"", обясни той в интервю за предаването "Преди всички".

По думите му това, което трябва да прави правителството в момента с оглед предстоящото спиране на рафинерията в Бургас, е да осигури алтернативни маршрути за доставка на горива в страната:

"Най-важно в момента е да се осигурят коридори по море. В България има терминал за внос на горива с кораби във Варна и Бургас. Това са частни терминали. Това са точките на снабдяване, които трябва да бъдат огледани, приведени в изправност, с разширен капацитет и възможност да поемат спешни доставки на горива, ако се налага".

Според него страната ни няма да получи дерогация от американските санкции:

"Дори да се поиска такава дерогация, това не зависи от България – дали ще бъде дадено такова изключение. Правителството на САЩ има собствена логика и собствени интереси. Дали ще се даде такова изключение за българските компании на "Лукойл" – не знам и не трябва да разчитаме на това. Нашето правителство трябва да насочи своите усилия към неща, които зависят от него. Те са в няколко направления. Първо – да гарантира, че има маршрути за доставка на горива на българския пазар, извън "Нефтохим". Има такива, просто трябва да бъдат обследвани и да се гарантира, че те работят. Най-лесното, което може да се направи, е да се свикат 5-те най-големи компании – собствениците на бензиностанции, и да се попитат какви алтернативни планове имат за снабдяване, в случай че "Нефтохим" не работи. Трябва да се направи план с тях – имат ли нужда от някакво съдействие на държавата, за да се осигурят обемите и маршрутите за доставка за следващите няколко месеца".

Никола Янков добави, че също трябва да се огледат и маршрутите за доставка с цистерни от Румъния и Гърция – дали те са в изправност.

"Лукойл" е монополист на българския пазар поне от 20 години, подчерта той и добави: "Държавата знае за ситуацията не от днес или от вчера и нищо не е направила до момента, за да демонополизира този сектор, за да раздроби този контрол, да накара "Лукойл" да раздели част от активите си, така че да има съществена конкуренция.

Ако трябва да се поемат някакви активи под управление, бих препоръчал държавата да се насочи първо към складовете на "Лукойл", да се гарантира възможност за доставки на едро в големи количества и те да могат да постъпят някъде, категоричен е бившият заместник икономически министър. По думите му при складовата база "Лукойл" има над 90% монопол.

"Трябва да се гарантира вход и изход на големи количества горива безпроблемно, без това да зависи по някакъв начин от "Лукойл" като компания и без да се осъществяват някакви пречки от финансова гледна точка за разплащания при едровата търговия".

"Пристанищата - двата терминала в Бургас и Варна плюс складовете на едро трябва да са фокусът на държавата в момента. Управлението на производствения процес в "Нефтохим" трябва да е на втори план", категоричен е Янков.

А идеята БЕХ да купи рафинерията, той определи като "глупост": "Това ще е поредното приключване на поредната голяма компания. Няма нужда БЕХ да купува рафинерията - няма икономическа логика за това решение".