На 20 август православната църква почита Св. прор. Самуил. Св. 37 мчци Пловдивски. Прор. Самуил бил последният съдия по времето, когато израилтяните се управлявали от съдии, а не от царе.



Още 3-годишен той бил заведен от майка си Ана в храма и посветен да служи на господ. Господ го благословил и всички в Израел го почитали като пророк.



Когато остарял, отстъпил на синовете си част от властта си. Ала синовете му били алчни и несправедливи. Недоволни от тях, народните старейшини помолили Самуил да избере цар, както е у всичките народи.

Легендата

Легендата разказва, че живял в гр. Рама или Ариматея един благочестив човек на име Елкана от Левиевото коляно. Той имал две жени – Ана и Фенана. Любимата му жена Ана била бездетна. А у израилтяните безплодието се считало за знак на Божия немилост.



Затова Ана тъгувала много, пък и познайниците й странели от нея и дори я презирали. Елкана изпълнявал усърдно всички наредби на закона. На всички големи празници ходел със семейството си в Силом, гдето тогава се намирала скинията, за да принесе жертва Богу.



Веднъж след жертвоприношение той седнал да обядва със семейството си. Само Ана едничка не могла нищо да яде: сърцето й било пълно с тъга и тя пак отишла в скинията да се моли. Дълго се молила и плакала.



Тя молила Бога да й даде син и обещала, че ако той й окаже тая милост, тя ще Му го посвети. Милосърдният Бог изпълнил нейната просба: тя родила син и го нарекла Самуил, което значи "измолен от Бога".

Какво значи името Самуил?