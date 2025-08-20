На 20 август православната църква почита Св. прор. Самуил. Св. 37 мчци Пловдивски. Прор. Самуил бил последният съдия по времето, когато израилтяните се управлявали от съдии, а не от царе.
Още 3-годишен той бил заведен от майка си Ана в храма и посветен да служи на господ. Господ го благословил и всички в Израел го почитали като пророк.
Когато остарял, отстъпил на синовете си част от властта си. Ала синовете му били алчни и несправедливи. Недоволни от тях, народните старейшини помолили Самуил да избере цар, както е у всичките народи.
Легендата
Легендата разказва, че живял в гр. Рама или Ариматея един благочестив човек на име Елкана от Левиевото коляно. Той имал две жени – Ана и Фенана. Любимата му жена Ана била бездетна. А у израилтяните безплодието се считало за знак на Божия немилост.
Затова Ана тъгувала много, пък и познайниците й странели от нея и дори я презирали. Елкана изпълнявал усърдно всички наредби на закона. На всички големи празници ходел със семейството си в Силом, гдето тогава се намирала скинията, за да принесе жертва Богу.
Веднъж след жертвоприношение той седнал да обядва със семейството си. Само Ана едничка не могла нищо да яде: сърцето й било пълно с тъга и тя пак отишла в скинията да се моли. Дълго се молила и плакала.
Тя молила Бога да й даде син и обещала, че ако той й окаже тая милост, тя ще Му го посвети. Милосърдният Бог изпълнил нейната просба: тя родила син и го нарекла Самуил, което значи "измолен от Бога".
Какво значи името Самуил?
- Самуил е древноеврейско име, което означава, изпросен от Бог.
- Мъжете с това име имат имен ден на 20 август.
- Самуил има различни интереси, но изцяло може да се отдаде само на едно дело.
- Мъжете с това име са честолюбиви и почти винаги достигат целите си.
- Самуил е тактичен, щедър и уравновесен човек, който често избира професия, където е обществено значим.
- Мъжете с това име са способни да намерят правилното разрешение на всеки един проблем.
