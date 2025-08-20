За колоездачна обиколка временно ще се ограничи движението по Подбалканския път в участъка от разклона за село Мирково до Челопеч, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 20 август от 14:15 ч. до 16:40 ч. поетапно ще се ограничава движението по път I-6 София – Карлово (Подбалканския път) в 9-километровия участък от разклона за село Мирково до село Челопеч.

Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

От пътната агенция апелират шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

