Възстановено е движението на влаковете в участъка Любеново-Симеоновград, съобщиха от Националната компания "Железопътна инфраструктура".

В участъка са ремонтирани железният път и контактната мрежа, след като миналия петък в района на село Пясъчево се обърнаха и горяха вагони цистерни с гориво от товарна композиция.

Сменени са 100 метра релсов път и 200 стоманобетонни траверси. Положени са 140 кубически метра баласт.

В следващите дни скоростта на влаковете там ще е ограничена и участъкът ще се наблюдава от служители по безопасността.