Мързеливи бургазлии продължават лошата практика от близките години да превръщат терасите си в бездънни кошчета за боклук, като мятат през тях битовите си отпадъци, вместо да ги хвърлят в контейнерите, които съществуват пред почти всеки блок, при това по няколко. Пример за това е един от жителите на блок 66, който метна буркан с неизвестно съдържание върху кола, а „подвигът“ му беше оповестен от потърпевшия човек.

„Към собственика или няколко - на апартаменти към паркинга искам да ви кажа нещо. Днес във 07:00 часа си виждам колата така, със счупено предно стъкло - от изхвърлен от вас буркан с нещо си - на някой от вас! ВИЕ СТЕ СЕЛЯНИ !!! БЪДЕТЕ ХОРА, НЕ ЖИВОТНИ!!!

Дано не убиете човек като си изхвърляте редовно боклуците през терасите - буркани, стъклени бутилки, ПАМПЕРСИ - сериозно?! Толкова ли ви мързи да си изхвърлите боклука където трябва??? Утре може да не е стъкло на автомобил, а главата на някой!!! Тогава кой ще носи отговорност? Обръщам се към всички в този блок- според вас нормално ли е това? Няма да оставя нещата така! Това трябва да спре!“, коментира потърпевиия бургазлия.

