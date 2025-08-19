По случая със смъртта на 8-годишното дете, паднало от парашут в морето край плажа в Несебър, е разпоредена незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас за изясняване на всички обстоятелства, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Днес свидетелят Тихомир Атанасов, присъствал на трагичния инцидент, разказа как е имало забавяне при пристигането на първата линейка, как медицинския екип споделил, че няма нужното оборудване за реанимация и колко време по-късно е дошла втора линейка, когато детето вече е издъхнало.

От Министерството на здравеопазването оповестиха стъпките, предприети към момента. „Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип. Проверява се своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ.“, посочват от здравното министерство.

Свидетелят на трагедията Тихомир Атанасов показа многократните си обаждания към спешния тел. 112. „Бях на мястото от момента, в който детето бе извадено и дишаше, докато почина. Видях всичко. На място бяха и медицинският екип, който е на плажа, и спасители, и свидетели, всички могат да кажат какво се случи. Звъннях в 13,25 и 13,26 часа да попитам къде е линейката, като сигналът е бил подаден още в първите минути след 13 часа от други хора. Когато дойде, 15 минути се мъчи екипът да върне към живот детето. Много пъти му връщаха пулса и пак изчезваше. Втората линейка дойде поне 30 минути по-късно. Аз просто разказвам каква беше обстановката, защото мисля, че на детенцето можеше да му бъде даден някакъв шанс, ако беше транспортирано до болница навреме.“, каза Тихомир Атанасов пред БургасИНФО. Той е звънял в 13,49 часа вече за втората линейка, като през това време има още позвънявания към 112.