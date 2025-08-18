Председателят на парламентарната социална комисия

Деница Сачева обяви

, че смята да предложи

законови промени,

чрез които

родителите на ученици от 8 до 12-годишна възраст да имат право на гъвкаво работно време през лятната ваканция

.

В предаването "Ритъмът на столицата" събеседник по темата бе Стефка Танчева, HR експерт и член на УС на Българската асоциация за управление на хора, професионалист с 15-годишен опит в управлението на човешките ресурси и развитието на таланти. Тя уточни, че подобно предложение е приемливо за работещи в офис, но едва ли такава опция стои пред хора с професии като лекар, пожарникар, полицай, а и други.

С пример за това - как да направим гъвкав план за работна среда, когато сме с децата си, Танчева заяви, че самата тя би се възползвала, ако предложението стане факт.

"От времето на пандемията насам, станахме достатъчно гъвкави и като професионалисти и като хора, приложимо е. Там, където е било приложимо досега, ще продължи да бъде възможно. Но ние не можем да обезпечим технически хората, с които работим, ако те нямат необходимия комфорт през деня, да подредят програмата си достатъчно гъвкаво, няма да има никакъв смисъл. Приема се като една леко популистка политика със социална насоченост към този момент", изтъкна Стефка Танчева.

Дистанционната работа дава достатъчно свобода и гъвкавост Снимка: bum-bam.com

Има хора, които нямат деца, или са с пораснали и се грижат за по-възрастни роднини или родители – за тях също би трябвало да има опция да се възползват от гъвкавост, или допълнителни дни, посочи още експертът.

В последно време много работодатели привличат своите добри служители не само с обещания за високи заплати, но и с редица социални придобивки.

Гъвкавото работно време също е сред тях.

"Приема се дори вече като стандарт и компаниите, които биха могли, а не го предлагат, не се радват на голям успех сред кандидатите за работа. Неща, които се търсят и очакват от хората, работещи в сектори като IT, маркетинг, човешки ресурси, въобще дейности, свързани с офисна работа, предполагат и очакват подобни социални придобивки – грижа за здравето им, грижа за тях като професионалисти, надграждане в образованието, квалификация, посочи тя.

Когато търсим работа, как да разберем в каква фирма попадаме и дали стандартите заложени в закона ще се спазват? Може да научите в разговора с експерта Стефка Танчева.