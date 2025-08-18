Трима души са задържани на Южния плаж в Несебър, където по дете падна от парасейлинг в морето и загина на място. То е било на 8 години, а не 11-годишно, както беше обявено по-рано.

От полицията не съобщиха имената на арестуваните, но уточниха, че са лица, свързани с предоставянето на атракциона.

Трагедията се е разиграла около 13,05 ч. на плаж "Талисман бийч" пред хотел "Афродита".

Загиналото дете е от Разлог. Качило се на парашута с майка си и неясно поради каква причина е паднало от него въпреки обезопасителните съоръжения. Полетяло е от 40-50 метра височина и още при удара във водата е загинало нямясто. Въпреки реанимационните дейности лекарският екип не е успял да го спаси.

По случая е образувано досъдебно производство.

Според концесионера на плажа Кирил Спасов водната база на стопанисваната от него ивица се управлявала професионално от години от наемател на плажа с всички необходими документи.