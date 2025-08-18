Две от пострадалите деца при инцидента в Слънчев бряг, при който АТВ помете на тротоар петима души, са изписани от болницата и ще продължат възстановяването си у дома. Това съобщи за БНР Бургас техният баща, Юлиян Здравков. Двете момиченца, на възраст 6 и 12 години.



Състоянието на другите пострадали на инцидента остава тежко. 35-годишната жена от Пловдив и 4-годишното момченце продължават да се борят за живота си. По думите на бащата, неговата снаха е получила гърчове, което допълнително усложнява състоянието ѝ. Пострадал е и служител от близкия хотел.