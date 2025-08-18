Международната изложба „American Art“ – събитие от световен мащаб ще събере в Бургас произведения на едни от най-значимите американски и световни артисти на XX и XXI век. Официалното откриване ще е на 20 август 2025 г. от 19:00 ч. в Културен център „Морско казино“.
Музикален акомпанимент ще осигурят изтъкнатите джаз музиканти Антони Дончев (пиано) и Георги Дончев (контрабас), които ще добавят звуково измерение към визуалната експлозия на изложбата.
Изложбата е част от културната програма на Община Бургас за 2025 г. и е ключов елемент в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.
Чрез представянето на световно признати автори и утвърдени български творци, Бургас подчертава амбицията си да бъде домакин на културни събития с международен мащаб.
„American Art“ – Визуален мост между Америка и България
Основни акценти в изложбата:
• Живопис, скулптура, ситопечат, текстил и графика
• Лимитирана серия арт постери
• Световно признати автори с влияние в поп арта, абстрактния експресионизъм и концептуалното изкуство
• Български творци, чиято практика е свързана с американската културна сцена
Сред представените артисти:
• Христо Явашев (Christo, 1935–2020) – български артист от световна величина, известен с опаковането на монументални сгради
• Анди Уорхол (Andy Warhol, 1928–1987) – икона на поп арта, автор на портретите на Мерилин Монро и Campbell’s супите
• Кийт Харинг (Keith Haring, 1958–1990) – уличен артист с послания за равенство и свобода
• Джим Дайн (Jim Dine, р. 1935) – личен и символичен прочит на поп арта с образи на сърца и инструменти
• Вилем де Кунинг (Willem de Kooning, 1904–1997) – един от водещите абстрактни експресионисти, прочут със серията „Жени“
• Мистър Брейнуош (Тиери Гета, Thierry Guetta, р. 1966) – артист между уличното изкуство и поп културата
• Дон Кен (Don Ken, р. 1956) – белгийски артист, вдъхновен от поп естетиката и герои на Дисни
• Робърт Марс (Robert Mars, р. 1969) – автор на носталгични колажи с американски икони
• Хънт Слоунъм (Hunt Slonem, р. 1951) – създател на енергични образи на зайци, птици и пеперуди
• Рупърт Смит (Rupert Smith, 1953–2002) – сътрудник на Уорхол, известен с използването на диамантен прах
• Стивън Уилсън (Stephen Wilson, р. 1979) – съвременно текстилно изкуство с концептуален заряд
Българските участници, които представят визуален прочит на американското влияние през своя творчески път, са:
• Хубен Черкелов
• Евгени Йонов
Деница Гергова, куратор на изложбата и арт директор на Vivacom Art Hall Oborishte 5:
„Идеята за тази изложба се роди в началото на 2025 г. по време на мое посещение в MoMA – Ню Йорк. Там, сред платната на Уорхол, Полък и Ротко, осъзнах, че тази художествена енергия трябва да срещне българския контекст. American Art не е просто изложба, а културен диалог между епохи, континенти и артисти.“
Допълнителна информация:
• Период: 20 август – 5 октомври 2025 г.
• Работно време: всеки ден от 10:00 до 20:00 ч.
• Място: Културен център „Морско казино“, зали „Ал. Г. Коджакафалията“ и „Георги Баев“
• Вход с билет: за възрастни - 10 лв., ученици, студенти и пенсионери - 5 лв., деца под 7 г. - безплатно.
• Предлага се: лимитирана серия арт постери за закупуване
