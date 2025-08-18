Международната изложба „American Art“ – събитие от световен мащаб ще събере в Бургас произведения на едни от най-значимите американски и световни артисти на XX и XXI век. Официалното откриване ще е на 20 август 2025 г. от 19:00 ч. в Културен център „Морско казино“.

Музикален акомпанимент ще осигурят изтъкнатите джаз музиканти Антони Дончев (пиано) и Георги Дончев (контрабас), които ще добавят звуково измерение към визуалната експлозия на изложбата.

Изложбата е част от културната програма на Община Бургас за 2025 г. и е ключов елемент в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.

Чрез представянето на световно признати автори и утвърдени български творци, Бургас подчертава амбицията си да бъде домакин на културни събития с международен мащаб.

„American Art“ – Визуален мост между Америка и България

Основни акценти в изложбата:

• Живопис, скулптура, ситопечат, текстил и графика

• Лимитирана серия арт постери

• Световно признати автори с влияние в поп арта, абстрактния експресионизъм и концептуалното изкуство

• Български творци, чиято практика е свързана с американската културна сцена

Сред представените артисти:

• Христо Явашев (Christo, 1935–2020) – български артист от световна величина, известен с опаковането на монументални сгради

• Анди Уорхол (Andy Warhol, 1928–1987) – икона на поп арта, автор на портретите на Мерилин Монро и Campbell’s супите

• Кийт Харинг (Keith Haring, 1958–1990) – уличен артист с послания за равенство и свобода

• Джим Дайн (Jim Dine, р. 1935) – личен и символичен прочит на поп арта с образи на сърца и инструменти

• Вилем де Кунинг (Willem de Kooning, 1904–1997) – един от водещите абстрактни експресионисти, прочут със серията „Жени“

• Мистър Брейнуош (Тиери Гета, Thierry Guetta, р. 1966) – артист между уличното изкуство и поп културата

• Дон Кен (Don Ken, р. 1956) – белгийски артист, вдъхновен от поп естетиката и герои на Дисни

• Робърт Марс (Robert Mars, р. 1969) – автор на носталгични колажи с американски икони

• Хънт Слоунъм (Hunt Slonem, р. 1951) – създател на енергични образи на зайци, птици и пеперуди

• Рупърт Смит (Rupert Smith, 1953–2002) – сътрудник на Уорхол, известен с използването на диамантен прах

• Стивън Уилсън (Stephen Wilson, р. 1979) – съвременно текстилно изкуство с концептуален заряд

Българските участници, които представят визуален прочит на американското влияние през своя творчески път, са:

• Хубен Черкелов

• Евгени Йонов

Деница Гергова, куратор на изложбата и арт директор на Vivacom Art Hall Oborishte 5:

„Идеята за тази изложба се роди в началото на 2025 г. по време на мое посещение в MoMA – Ню Йорк. Там, сред платната на Уорхол, Полък и Ротко, осъзнах, че тази художествена енергия трябва да срещне българския контекст. American Art не е просто изложба, а културен диалог между епохи, континенти и артисти.“

Допълнителна информация:

• Период: 20 август – 5 октомври 2025 г.

• Работно време: всеки ден от 10:00 до 20:00 ч.

• Място: Културен център „Морско казино“, зали „Ал. Г. Коджакафалията“ и „Георги Баев“

• Вход с билет: за възрастни - 10 лв., ученици, студенти и пенсионери - 5 лв., деца под 7 г. - безплатно.

• Предлага се: лимитирана серия арт постери за закупуване